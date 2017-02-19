А.Нальгин (a_nalgin) wrote,
А.Нальгин
a_nalgin

О жизни советской, куда нас хотят вернуть

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Говорят, советские люди имели особый душевный настрой – позитивный, товарищеский, немеркантильный. Умели переживать за страну и радоваться за жизнь просто так. Не то, что нынешнее племя ©.

К сожалению, начинает уходить то поколение, которое застало советский строй в сознательном возрасте, хлебнуло его радостей сполна и могло бы что-то об этом рассказать предметно. Возможно, не стесняясь в выражениях. Но остаются фотодокументы...

Так давайте взглянем сами на те, советские радости жизни...

1960-е – период международного триумфа Советского Союза. Атомный ледокол «Ленин» успешно крушил арктические льды. Полетел в Космос Юрий Гагарин. С высоких трибун был обещан коммунизм.

Вот в таких бараках коротали дни и ночи до его прихода простые советские труженики...

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Идём дальше. На полигоне, расположенном на Новой Земле, по заданию партии и правительства произведён взрыв самой мощной в истории термоядерной бомбы. Партийные бонзы обещают повысить благосостояние трудящихся отменой всех налогов уже через пять лет. Ну а пока проживающие в городских бараках пролетарии преодолевают своё бедственное положение, возвращаясь к крестьянским корням и распахивая мини-огороды.

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1965 год. Отправлен в отставку лидер, обещавший коммунизм. Начата Косыгинская экономическая реформа. Горожане всё активнее предаются огородничеству – есть-то хочется.

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1968 год. Советские танки в Праге. Городские крестьяне в поле.

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И знаете, в чём прикол?

На всех снимках – Москва. Столичные районы Кожухово (будущая ул. Трофимова), Текстильщики (Саратовская ул.), Чертаново (Балаклавский пр-т), Черёмушки (ул. Архитектора Власова)...

Благополучная столица, куда вскоре потянутся – да уже начинали тянуться! – колбасные поезда из провинции.

Как вам такая – не лубочная, а реальная жизнь СССР? Достойна высокого звания советского человека? Хотите к ней вернуться?

Tags: Россия, власть, государство, общество, регионы, столица

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