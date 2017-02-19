О жизни советской, куда нас хотят вернуть

Говорят, советские люди имели особый душевный настрой – позитивный, товарищеский, немеркантильный. Умели переживать за страну и радоваться за жизнь просто так. Не то, что нынешнее племя ©.
К сожалению, начинает уходить то поколение, которое застало советский строй в сознательном возрасте, хлебнуло его радостей сполна и могло бы что-то об этом рассказать предметно. Возможно, не стесняясь в выражениях. Но остаются фотодокументы...
Так давайте взглянем сами на те, советские радости жизни...
1960-е – период международного триумфа Советского Союза. Атомный ледокол «Ленин» успешно крушил арктические льды. Полетел в Космос Юрий Гагарин. С высоких трибун был обещан коммунизм.
Вот в таких бараках коротали дни и ночи до его прихода простые советские труженики...
Идём дальше. На полигоне, расположенном на Новой Земле, по заданию партии и правительства произведён взрыв самой мощной в истории термоядерной бомбы. Партийные бонзы обещают повысить благосостояние трудящихся отменой всех налогов уже через пять лет. Ну а пока проживающие в городских бараках пролетарии преодолевают своё бедственное положение, возвращаясь к крестьянским корням и распахивая мини-огороды.
1965 год. Отправлен в отставку лидер, обещавший коммунизм. Начата Косыгинская экономическая реформа. Горожане всё активнее предаются огородничеству – есть-то хочется.
1968 год. Советские танки в Праге. Городские крестьяне в поле.
И знаете, в чём прикол?
На всех снимках – Москва. Столичные районы Кожухово (будущая ул. Трофимова), Текстильщики (Саратовская ул.), Чертаново (Балаклавский пр-т), Черёмушки (ул. Архитектора Власова)...
Благополучная столица, куда вскоре потянутся – да уже начинали тянуться! – колбасные поезда из провинции.
Как вам такая – не лубочная, а реальная жизнь СССР? Достойна высокого звания советского человека? Хотите к ней вернуться?
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гнилойлиберализм отражал твёрдую убеждённость в том, что…